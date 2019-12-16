الأربعاء.. «التقاعد» تستعرض في لقاء تعريفي الخدمات المقدمة لعملائها

تقيم المؤسسة العامة للتقاعد، الأربعاء المقبل، اللقاء التعريفي الخامس، والموجَّه لعددٍ من منسوبي الموارد البشرية بالجهات الحكومية عن أنظمة التقاعد والخدمات، التي تقدمها المؤسسة، وذلك في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض.
وستقدِّم المؤسسة شرحًا عن أنظمة التقاعد، ونظام تبادل المنافع، والنظام الموحَّد لمد الحماية التأمينية.
كما تستعرض «التقاعد»، الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها المشتركين والمتقاعدين؛ كالخدمات الإلكترونية الموجَّهة للعملاء والجهات الحكومية، وبرنامج المزايا والعروض المقدمة للمتقاعدين وذويهم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك برنامج «مساكن» للتمويل العقاري.
يُشار إلى أن هذا اللقاء، يأتي ضمن سلسلة لقاءات تقيمها مؤسسة التقاعد، وتهدف من خلالها إلى نشر الوعي بين أوساط المشتركين والمتقاعدين، حول أنظمة التقاعد والحقوق والواجبات التقاعدية، والخدمات التي تقدمها لعملائها؛ تحقيقًا لاستراتيجية المؤسسة 2022.
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