وفاة مها الفريح الناشطة بشبكات التواصل الاجتماعي

توفيت الناشطة في شبكات التواصل الاجتماعي، مها الفريح، إثر حادث مروري، أمس الأحد، بينما كانت في طريقها لتدريس القرآن لطالباتها.

وتمت الصلاة على مها الفريح بعد عشاء أمس، في جامع الملك فهد بمحافظة عيون الجواء.

‏وتعتبر مها الفريح، أحد المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وانتشر لها فيديو قبل وفاتها بساعات، تداوله ناشطون تحت عنوان« سنابات مها الفريح ادعوا لها بالرحمة».

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ونعى زوج مها الفريح، خالد اللميلم، زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرًا.. دعواتكم لزوجتي ورفيقة دربي #مها_الفريح بالرحمة والمغفرة». وأرفق آخر فيديو للفقيدة مع تغريدته.

كما نشر حساب «صدقه جاريه لـ:المعلمه مها الفريح» أخر فيديو لها مرفقا معه الدعاء لها: «#مها_الفريح هذا الصباح رايحة تسمْع لطالباتها قرآن.. اللهم اجعله شفيعًا لها يا رب العالمين».