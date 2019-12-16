القيادة تُهنِّئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، برقية تهنئة لملك مملكة بوتان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنَّأ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ملك بوتان؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر برقية تهنئة، أعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.