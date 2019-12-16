السعودية اليوم / 500 ألف زهرة موسميه تزين شوارع وطرق عرعر



عرعر 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

زينت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة الماضية شوارع وطرق مدينة عرعر بـ 500 ألف من الزهور الموسمية الشتوية، بالإضافة إلى زراعة 7000 شجرة متنوعة في الحدائق وبعض الطرق ضمن مشاريعها الموسمية في فصل الشتاء.

وأشارت أمانة منطقة الحدود الشمالية أنه تم إعادة تأهيل بعض الحدائق وتطويرها إلى شبكات إلكترونية بمساحة 50 ألف متر مربع وتأهيل بعض الطرق, مشيرةً إلى أنه جاري استكمال المواقع المستهدفة في المرحلة القادمة في زراعة 300 ألف زهرة شتوية.

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12:46ت م

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