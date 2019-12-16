

تبوك 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019? م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروج شخص ، من خلاله ، أكاذيب ومبالغات حول ادعاءه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به عن تعرض سيارته للسرقة ، فقد تم بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد جرى إيقافه رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .

// للصحف فقط // // انتهى //

11:55ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة تبوك تحيل مواطن للنيابة العامة بسبب ادعاءه عدم قيام الأجهزة الامنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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