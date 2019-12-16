شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 7 دول.. انطلاق ملتقى الطيران الخامس 23 يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة السعودية للفضاء مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، تنطلق فعاليات ملتقى الطيران العام الخامس الذي ينظمه نادي الطيران السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2020م، وذلك بمقر النادي في مطار الثمامة بالرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي، وكبار الشخصيات والمهتمين بالرياضات والهوايات الجوية.

ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة الطيران العام، وجذب أفراد المجتمع، والنشء وهواة ومتخصصي وملاك الطيران من مختلف العالم، والتقاء الطيارين من المملكة ودول العالم ببعض لتبادل الخبرات، وتوفير بيئة ترفيهية مميزة ومناسبة لجميع الفئات العمرية، وتشجيع الأنشطة والفعاليات السياحية بالمملكة، والارتقاء بمجال الطيران العام في المملكة خاصة وفي المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية والتشجيع على الاستثمار في مجال الطيران العام.

ويشارك في الملتقى في نسخته الخامسة ملاك الطائرات والطيارين من أنحاء العالم، وملاك الطائرات من أعضاء نادي الطيران السعودي، وفريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات، وفريق نادي الطيران السعودي للقفز الحر، وفريق نادي الطيران السعودي لنماذج الطائرات، وفريق العروض الجوية العالمية.

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ويتضمن الملتقى مشاركة فريق من مجموعة أعضاء fai – in الذي سيقوم برحلات جوية جماعية بهدف التعريف بنشاط الطيران العام ونشر ثقافته للمجتمع، بالإضافة إلى مشاركة الشركات المقدمة للخدمات في مجال الطيران العام.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى في دورته الخامسة عروضاً جوية ليلية تقام لأول مرة، بالإضافة إلى عروض القفز الحر، وقيام فريق الطيران السعودي باستعراض لنماذج الطائرات، كما يصحب الملتقى إقامة ورش عمل للطيارين والمهتمين بمجال الطيران.

وحرصت إدارة الملتقى على التنوع في اختيار الفرق الثمانية المشاركة التي تمثل سبع دول، لإثراء الملتقى بمختلف الفعاليات والعروض التي يتميز بها كل فريق، بعدما أصبح الملتقى الحدث السنوي الرئيس لهواة الطيران ورياضات الطيران في المملكة، حيث سيشارك فريق الصقور السعودية من المملكة العربية السعودية، وفريق فرسان الإمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وفريق pioneer team من إيطاليا، وفريق flying dragons team من بولندا، وفريقي aerosparxnight display team و the blades aerobatic team من بريطانيا، وفريق air bandits jurgis kairys من السويد، وفريق skymagic من ألمانيا.