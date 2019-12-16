شكرا لقرائتكم خبر عن القدية: مكاتب المشروع جاهزة قبل الموعد المحدد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة القدية للتطوير، الذراع التطويري لشركة القدية للاستثمار، عن جهوزية المجموعة الأولى من مكاتبها الجديدة في موقع المشروع قبل الموعد المحدد.

وسيضم مجمع المكاتب الجديد، والذي يمتد على مساحة ٢١ ألف متر مربع، حوالي ١٥٠ موظفًا يعملون على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع القدية المقرر افتتاحها في العام ٢٠٢٣.

سيضم مجمع المكاتب الجديد، الذي يقع على مقربة من مركز الزوار في مشروع القدية، فناءً مع مقاعد في الهواء الطلق ومواقف مظللة للسيارات ومجموعة من المرافق الخدمية. ويجسد التصميم الداخلي للمكاتب تحفة فنية رائعة مصممة بأيد سعودية، ومستوحاة من الروح الثقافية والإبداعية التي تتميز بها مكاتب الشركة الرئيسية في قلب مدينة الرياض. وتم اختيار كل من الفنانين السعوديين سارة الجهني ونوغمشي للإشراف على تصميم المكاتب بأسلوب معاصر.

وتم افتتاح المكتب رسمياً خلال حفل أقيم خصيصاً للمناسبة في الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي حيث تم تكريم ١٢ من موظفي القدية تقديراً لدورهم المحوري في تأسيس مجمع المكاتب. وتضمن الحفل كلمة ألقاها كريم شما، رئيس التطوير في شركة القدية، إضافة إلى جولة خاصة للموظفين داخل المكاتب.