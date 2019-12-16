شكرا لقرائتكم خبر عن ثمانيني يستعيد الحركة بعد استئصال ورم بالجمجمة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن الأطباء بمدينة الملك عبدالله الطبية من إجراء جراحة لثمانيني مُصاب بالشلل، وإستئصال ورم بقاع الجمجمة ، استطاع بعدها من استعادة قدرته على الحركة .

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