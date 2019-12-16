- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إحالة مواطن للنيابة اتهم الأجهزة الأمنية بعدم القيام بواجباتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إحالة مواطن للنيابة اتهم الأجهزة الأمنية بعدم القيام بواجباتها
تم توقيفه في محافظة حقل
متابعات الخليج 365 - واس
أحالت شرطة تبوك مواطناً للنيابة العامة بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به.
وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروج شخص ، من خلاله ، أكاذيب ومبالغات حول ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به عن تعرض سيارته للسرقة ، فقد تم بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.
وأضاف الغبان أنه جرى إيقاف متابعات الخليج 365 رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة مواطن للنيابة اتهم الأجهزة الأمنية بعدم القيام بواجباتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.