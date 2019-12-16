تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الرياض

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق قائدي المركبات في الرياض لتوخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة بسبب الأمطار التي تشهدها المنطقة.

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وقال حساب أمن الطرق في تغريدة عبر “تويتر”: “تنبيه : يُرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة ؛ نظراً للأمطار المتوسطة التي تشهدها بعض الطرق بالمنطقة.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق القصيم، تبوك وحائل كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.

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