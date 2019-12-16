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تنبيه من رياح نشطة مثيرة للأتربة على تبوك

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2019-12-16

تنبيه من رياح نشطة مثيرة للأتربة على تبوك

تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظة تيماء, وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً – بمشيئة الله -“.

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من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

 

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