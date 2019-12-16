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شكرا لقرائتكم محكمة دبي تقاضي خليجياً هدّد فتاة رفضت الزواج منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محكمة دبي تقاضي خليجياً هدّد فتاة رفضت الزواج منه
عبر مواقع التواصل الاجتماعي
متابعات الخليج 365 - متابعة
باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة شاب خليجي، بتهم تهديد وسب شابة خليجية في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما رفضت الزواج منه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم (19 عاماً) أرسل رسائل عدة إلى المجني عليها (20 عاماً)، سبها فيها بعبارات خادشة للحياء، كما هدد بحرقها وحرق منزل ذويها، والدهس على وجهها، وإرسال صورة ومقاطع مرئية إلى أهلها، وفضحها على شبكات التواصل الاجتماعي، إذا لم تتزوجه.
وقالت أم المجني عليها، وفقاً لـ”الإمارات اليوم”، إنها استمعت إلى الرسائل النصية التي وردت إلى ابنتها، لافتة إلى أنه سبها وهددها، لأنها رفضت الزواج منه.
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