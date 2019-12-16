السعودية | سحب تعانق ناطحات سحاب الرياض.. وأمطار على السعودية

شكرا لقرائتكم سحب تعانق ناطحات سحاب الرياض.. وأمطار على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" معانقة الضباب ناطحات السحاب في مدينة الرياض، عبر صور جسدت جمال المدنية إثر الأجواء الشتوية المطيرة التي تمر بها السعودية خلال هذه الأيام.

في الوقت الذي توقعت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق القصيم، تبوك وحائل كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غربي المملكة كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وعلى إثر الأمطار الغزيرة شرق السعودية، عُلقت الدراسة في عدد من مدنها، وسط تحذيرات الدفاع المدني لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والتقيد بإرشادات السلامة.

في حين وضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن تعليق الدراسة بالمدرسة اليوم الاثنين متروك لتقييم قائد وقائدة المدرسة بالتنسيق مع مدير المكتب، وذلك في حال تطلب الأمر لذلك، حسب الحالة المطرية من مكان إلى آخر، وذلك في حال صعوبة حضور طلاب المدرسة بسبب تجمع المياه داخل أو حول المدارس أو أي أضرار أخرى قد تنجم وتشكل خطورة على الطلاب والموظفين على أن يتم الإشعار بالتعليق عن طريق المدارس نفسها.