، استعراض أول مجموعة من الإبل المشاركة بجائزة الملك عبدالعزيز ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضم 7 منقيات من لون الحمر في فئة الفحل وإنتاجه تم الكشف عليه مسبقًا

بحضور وإشراف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، استعرضت لجنة التحكيم أولَ مجموعة من الإبل المشاركة في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والتي انطلقت صباح اليوم.

بدأ الاستعراض بعد عدة إجراءات مرت بها المنقيات المشاركة، انطلقت بأداء القسم في لجان التحكيم الأولية للتأكد، وضم الاستعراض 7 منقيات من لون الحمر في فئة الفحل وإنتاجه، تم الكشف عليها في وقت سابق من قِبَل اللجان التحكيمية؛ للتأكد من لونها وتسنينها والوسم والعدد وعدم العبث في الإبل.

وبيّنت اللجان التحكيمية أن نتائج فئة الفحل وإنتاجه لن تعلن حتى ظهور نتائج فحص DNA، وتعود ملكية الفحول التي استعرضت أمام لجنة التحكيم، إلى كل من: محمد عبدالله نياف بن عون، شبيب محمد ردعان آل بريك، عبدالله حامد محمد آل زربه، فهد مفرع عشق الجيطاء، مسفر محمد شثين الودعاني، سمير زهيان فهد المطيري، رجاء محسن رابح المطيري.

وفي ذات السياق تابع الشيخ فهد بن حثلين انطلاقة النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- كما اطلع على جهود اللجان المنظمة والعاملة في الميدان، والتأكد من توفير كل التجهيزات وسبل الراحة لملاك الإبل والمشاركين في المهرجان.

وأكد "بن حثلين" أن المهرجان نموذج حي على اهتمام القيادة بالتراث الوطني ودعم مناسباته المختلفة؛ منوهًا بأن النسخة الرابعة شهدت تحسينات مختلفة شملت اللجان المنظمة ومعايير التحكيم في مزاين الإبل، والتي أشرك النادي ملاك الإبل في اختيارها في وقت سابق.

وتستمر فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى 18 يناير في منطقة الصياهد الجنوبية للدهناء، فيما تستعرض لجان التحكيم غدًا الإبل المشاركة في فئة الفحل وإنتاجه "الشقح"، بعد تجاوزها الفرز الأولى، واللجان الأولية.جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل نادي الإبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل