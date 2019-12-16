، "أمين جازان" يُصدر قرارات ترقية لـ32 موظفًا بالأمانة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من المرتبة الثالثة وحتى العاشرة ممن توافر بهم الشروط

أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، قرارات ترقية لـ32 موظفًا من منسوبي أمانة جازان من المرتبة الثالثة وحتى العاشرة، بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.

وبارك "بن سعيدان" لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم، حاثًّا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال أداء المهام المنوط بهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود أمانة منطقة جازان الرامية إلى تحفيز الموظفين وتعزيز دورهم في منظومة العمل لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وعبّر المشمولون بالترقيات، عن سعادتهم بهذه القرارات التي ستكون دافعًا لهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي والمستفيدين من خدماته.أمين منطقة جازان أمانة جازان