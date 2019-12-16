، "القفاري" أفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2019 لفئة الموارد البشرية ،

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تُوِّج الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية يوسف بن محمد القفاري؛ بجائزة أفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2019م لفئة الموارد البشرية، ضمن حفل جوائز جلوبال العالمية، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وبهذه المناسبة علّق القفاري؛ قائلاً: إن هذه الجائزة التي حصلت عليها أتت -بعد توفيق الله- ثم بجهود العاملين في "مهارة" الذين أسهموا في تحقيقها، كما أنني أُهدي هذه الجائزة لهم؛ لأننا في "مهارة" نعتبر كل موظف رئيساً تنفيذياً، وهذا ما جعل "مهارة" تُتوَّج كذلك بجائزة أفضل شركة موارد بشرية عربية لعام 2019م، ونتطلع لمزيدٍ من التقدم والنجاح.
شركة مهارة للموارد البشرية أفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2019
"القفاري" أفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2019 لفئة الموارد البشريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-16
تُوِّج الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية يوسف بن محمد القفاري؛ بجائزة أفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2019م لفئة الموارد البشرية، ضمن حفل جوائز جلوبال العالمية، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وبهذه المناسبة علّق القفاري؛ قائلاً: إن هذه الجائزة التي حصلت عليها أتت -بعد توفيق الله- ثم بجهود العاملين في "مهارة" الذين أسهموا في تحقيقها، كما أنني أُهدي هذه الجائزة لهم؛ لأننا في "مهارة" نعتبر كل موظف رئيساً تنفيذياً، وهذا ما جعل "مهارة" تُتوَّج كذلك بجائزة أفضل شركة موارد بشرية عربية لعام 2019م، ونتطلع لمزيدٍ من التقدم والنجاح.
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
10:24 AM
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
11:33 AM
ضمن حفل جوائز جلوبال العالمية في مدينة مراكش بالمملكة المغربية
تُوِّج الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية يوسف بن محمد القفاري؛ بجائزة أفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2019م لفئة الموارد البشرية، ضمن حفل جوائز جلوبال العالمية، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وبهذه المناسبة علّق القفاري؛ قائلاً: إن هذه الجائزة التي حصلت عليها أتت -بعد توفيق الله- ثم بجهود العاملين في "مهارة" الذين أسهموا في تحقيقها، كما أنني أُهدي هذه الجائزة لهم؛ لأننا في "مهارة" نعتبر كل موظف رئيساً تنفيذياً، وهذا ما جعل "مهارة" تُتوَّج كذلك بجائزة أفضل شركة موارد بشرية عربية لعام 2019م، ونتطلع لمزيدٍ من التقدم والنجاح.
، "القفاري" أفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2019 لفئة الموارد البشرية ،
المصدر : الخليج 365
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