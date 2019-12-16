شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب بسيط إذا تناولته في هذه الحالة فإنه قد يدمر كبدك ويصيبك بأمراض السكري واختلال نظام دقات القلب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتقد معظم النّاس أنّ الاعشاب الطبيعيّة لا تؤثّرعلى الدّواء، ولكنّ هذه الاعشاب في الحقيقة تحتوي مركّباتٍ كيميائيّةً تؤثّرعلى فعاليّة الدّواء، ممّا يُضاعِف خطورة تأثير التّداخلات الدوائيّة، فهي قد تزيد فعاليّة الدواء أو تُقلِّلها، أو تمنع عمله، الأمر الذي يؤدّي إلى ظهور أعراض ومُضاعَفات جانبيّة خطيرة، ولهذا تجب استشارة الطّبيب قبل تناول الزّنجبيل والقرفة في حال تناول الأدوية، ومن أهمّ التداخلات الدوائيّة للزّنجبيل:

الأدوية المُميِّعة للدّم: قد يزيد الزّنجبيل احتماليّة حدوث نزيف في حال تناوله مع أحد الأدوية المُميِِّعة للدمّ، مثل: الأسبرين، والوارفارين، وكلوبيدوغريل.

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مشروب بسيط إذا تناولته في هذه الحالة فإنه قد يدمر كبدك ويصيبك بأمراض السكري واختلال نظام دقات القلب!



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أدوية السكّري: يساعد الزّنجبيل على خفض نسبة السكّر في الدّم، ولذلك يزيد خطورة انخفاض السكّر في الدّم بشكل كبير عند تناوله مع الأدوية الخافضة للسكّري، ممّا يؤدّي إلى حصول أثار جانبيّة خطيرة.

أدوية الضّغظ: يُساعد الزّنجبيل على خفض ضغط الدّم، ممّا يزيد خطورة خفض الضّغط عند تناوله مع أدوية الضّغط، أو قد يؤدّي إلى عدم انتظام دقّات القلب.

أمّا التّداخلات الدوائيّة للقرفة، فهي كما يأتي:

الأدوية التي تضرّ الكبد:

إنّ تناول كميّات كبيرة من القرفة يؤدّي إلى حدوث أضرار في الكبد، خاصّةً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد، ومن المهمّ جدّاً تجنُّب تناول القرفة بكميّات كبيرة مع الأدوية التي قد تُسبّب أضراراً للكبد؛ لأنّ ذلك يزيد خطورة تلفه.

ومن بعض الأدوية التي تضرّ الكبد: أسيتامينوفين (باراسيتامول)، وأميودارون، وكاربامازيبين، وإيزونيازيد، وإريثروميسين، وبرافاستاتين، وسيمفاستاتين، وفينيتوين، وميثيلدوبا، وميثوتريكسيت، وهناك أدوية كثيرة غيرها، لذا من المهمّ استشارة الطّبيب قبل تناول القرفة.

أدوية السكّري: تُقلّل القرفة نسبة السكّر في الدّم، ولهذا يجب تجنُّب تناولها مع أدوية السكّري؛ لأنّ ذلك سيؤدّي إلى حدوث انخفاض كبير في مستوى السكّر في الدّم، ومن هذه الأدوية:

الإنسولين، وميتفورمين، وبيوغليتازون، وغليبيريد، وتلبوتاميد، وغيرها من أدوية السكّري.

الوارفارين: تحتوي قرفة السّنا على مركّب الكومارين، وهو المادّة الفعّالة لدواء الوارفارين الذي يمنع تجلُّط الدّم، لذا يجب تجنُّب تناول كميّات كبيرة من قرفة السنا، وتجنُّب تناولها مع الأدوية المُميِّعة للدّم.

الكميّة المسموح بها من الزّنجيبل والقرفة للزّنجبيل كميّة مُحدّدة يوصى بتناولها، وهي على النّحو الآتي:

لا يجوز تناول الزّنجبيل للأطفال دون السّنتَين، أمّا الأطفال الذين تفوق أعمارهم السّنتين فتجب استشارة الطّبيب؛ لتحديد الجُرعة المناسبة.

يُسمَح للبالغين بتناول أربعة غرامات مُوزَّعة على حصص طوال اليوم.

يُسمَح للحوامل بتناول غرام واحدٍ مُوزَّع على حصص طوال اليوم.

الكميّة الموصى بتناولها من القرفة هي كما يأتي:

تعتمد الكميّة المسموح بتناولها يوميّاً من القرفة على عدّة عوامل، منها:

العمر، و الجنس، والتّاريخ الصحيّ، والعديد من المعلومات التي تجب معرفتها قبل تحديد الجرعة المناسبة؛ لذلك لا توجد حتّى الآن دراسات ومعلومات علميّة كافية لتحديد الجرعات المناسبة.

لعدم وجود جرعات مُثبَتة، هناك بعض الدّراسات التي توصي باستهلاك 2 -4غ من

مسحوق القرفة، وقد أوصى البعض باستهلاك 1-6غ مُوزَّعة على حصص طوال اليوم.

طريقة عمل مشروب الزَّنجبيل والقرفة لإعداد مشروب الزّنجبيل والقرفة، يجب تحضير المكوّنات الآتية:

نصف كوب من الزّنجبيل الطازج. ستّة أكواب من الماء المغليّ. عودان من القرفة. ملعقتا طعام من العسل.

أمّا طريقة التّحضير، فتكون بغلي الماء، ومن ثمّ إضافة الزّنجبيل والقرفة، وتركه يغلي 20 دقيقةً، ويمكن تركه يغلي مدّةً أطول للحصول على مذاق وتركيز أعلى، ومن ثمّ تصفيته وتحليته بالعسل أو السكّر البنيّ.