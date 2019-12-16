صورة نادرة للملك سعود مستقلاً القطار خلال جولة بين مدن أوروبا

نشر الحساب المختص بأخبار وتاريخ الملك سعود على “تويتر”، صورة نادرة للملك الراحل في أحد محطات القطار بأوروبا، مستقلاً القطار أثناء تجوله بين مدنها. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها للعام 1935 م، الملك سعود الذي كان ولياً للعهد آنذاك وهو يشير بيده من نافذة القطار، فيما أشار الحساب أن المحطة يرجح أنها في العاصمة الفرنسية باريس.

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