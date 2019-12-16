كرّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، المقيم السوداني عامر قسم الله محمد، لأمانته بتسليم الجهات الأمنية مبلغًا من المال عثر عليه بجوار جهاز صراف آلي.
وكُرِّم “عامر” بمكافأة مالية من أمير الرياض، سلمها له مدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري، ناقلا له شكر وتقدير الأمير ونائبه، ومؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف يعكس أمانته واستشعاره المسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر عثر على مبلغ مالي بجوار أحد الصرافات.. أمير الرياض يكرّم مقيماً سودانياً لأمانته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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