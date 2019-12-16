شاهد.. “تقاطع جرهم” يتحول من موقع عشوائي إلى لوحة فنية

أعلنت هيئة تطوير مكة المكرمة، أمس الأحد، مراحل تطور مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي)، تقاطع جرهم بمكة المكرمة. ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مجموعة من الصور توضح كيف حوَّل المشروع، التقاطع من موقع عشوائي إلى لوحة فنية، وطريق خدمي؛ يضمن انسياب الحركة على التقاطع بشكل دائم.

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