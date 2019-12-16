

ظهران الجنوب 19 ربيع الأخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م واس

دشن محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح أمس بمستشفى ظهران الجنوب العام، مبادرة عيادات الأسنان المتنقلة التي اطلقها القطاع الصحي بظهران الجنوب لخدمة المرابطين من أبطال الحد الجنوبي، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب العام محمد علي آل فرج.

واوضح المتحدث الرسمي في صحة عسير عبدالعزيز العسيري أن المبادرة تتضمن عيادة أسنان متنقلة لخدمة أبطالنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، بدعم ومتابعة مباشرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عايض عسيري .

وبين أن المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية في علاج الأسنان من خلال فريق طبي متكامل وعيادة طبية متنقلة مجهزة بالإمكانيات اللازمة وذلك لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأحد القادم .

// انتهى //

10:52ت م

0046





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يدشن مبادرة عيادات الاسنان المتنقلة لخدمة المرابطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.