السعودية اليوم / فرع التقاعد النسوي بنجران يقيم لقاءً تعريفيًا لمنسوبات التعليم التقني والمهني



نجران 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

أقام الفرع النسائي للمؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة نجران لقاءً تعريفياً لمنسوبات فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ويهدف اللقاء التعريف بأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية.

كما تم استعراض الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها المتقاعدين والمشتركين كالخدمات الإلكترونية وبرنامج المزايا والعروض بالتعاون مع القطاع الخاص وبرنامج "مساكن" للتمويل العقاري.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتقاعد التي تهدف إلى التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لنشر الوعي بين أوساط المشتركين والمتقاعدين حول أنظمة التقاعد والحقوق والواجبات التقاعدية والخدمات التي تقدمها لعملائها تحقيقاً لإستراتيجية المؤسسة 2022.

// انتهى //

10:48ت م

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