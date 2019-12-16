السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تبدأ دورة تأسيسية لمنسوبي قطاعات الأمن العام بمنطقة نجران



نجران 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع المديرية العامة لشرطة المنطقة، اليوم، دورة تأسيسية لمنسوبي قطاعات الأمن العام بمنطقة نجران، ينفذها دعاة الفرع الرسميين، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذه الدورة تأتي في سياق دور الفرع في تأهيل منسوبي القطاعات العسكرية، ورفع مستواهم العلمي، والمساهمة في إثراء معلوماتهم الشرعية بما يحقق الأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد.

وقدّم العصيمي ــ في ختام تصريحه ــ شكره لسعادة مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد أبو ذيبه، لتسهيل مهمة فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في أداء وتنفيذ هذا البرنامج.

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10:45ت م

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