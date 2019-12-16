السعودية اليوم / محافظ العيدابي يوقع عقد شراكة مجتمعية مع رئيس نادي الأمجاد الرياضي



العيدابي 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

وقع محافظ العيدابي عبد الله بن محمد الظافري بمكتبه بمقر المحافظة اليوم ، عقد شراكة مجتمعية مع رئيس نادي الأمجاد الرياضي علي بن ابراهيم صليلي.

وأوضح أن عقد الشراكة يهدف إلى التعاون المشترك في إقامة الأنشطة والفعاليات الوطنية والرياضية لخدمة أنباء المحافظة واكتشاف المواهب وتبادل الخبرات , وتهيئة كافة السبل لدعم الشباب والرياضة وتذليل كافة العقبات.

وبين محافظ العيدابي أن التوقيع الشراكة جاء انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, ومتابعتهما الدائمة لكل ما فيه خدمة وراحة المواطن والمقيم بالمنطقة , سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

// انتهى //

10:43ت م

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