السعودية اليوم / الأحوال المدنية تقدم خدماتها في عدد من مناطق المملكة



الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية في تقديم خدماتها للنساء في جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالقارة بمحافظة الاحساء، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة التي تستمر أسبوع خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة اليوم في تقديم خدماتها للرجال والنساء في أربعة مواقع في المنطقة ، تبدء من مركز الصويدرة لمدة أربعة ايام لكل منهما , فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء في مقر محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة لمدة يومين لكل منها، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية , ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

كما بدأت وحدات الأحوال المدنية في منطقة تبوك اليوم في تقديم خِدماتها للنساء في المتوسطة السادسة عشر بمدينة تبوك لمدة ثلاثة أيام، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

كما قامت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم, في تقديم خدماتها للنساء في محافظة الطائف، بمقر الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة لمدة يومين, في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.

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10:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.