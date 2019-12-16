السعودية اليوم / "الأرصاد" رياح نشطة ومثيرة للأتربة على منطقة تبوك



تبوك 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظة تيماء, وتستمر حتى الساعة الـ السادسة مساءً - بمشيئة الله -".

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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10:37ت م

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