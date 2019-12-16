السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:20ت م

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الرياض 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:20ت م0022

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