السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يلتقي أمين منطقة القصيم



بريدة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة أمس، أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي وذلك في مكتبه بالأمانة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والعلاقات المشتركة بين الجهتين، بالإضافة إلى استعراض عقد الشراكة المبرم بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون البلدية والقروية وسبل تفعيله لما يحقق الأهداف المنشودة.

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09:14ت م

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