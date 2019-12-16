شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الرياض و"أمن الطرق" يحذر والان نبدء بالتفاصيل

هطلت اليوم أمطار على مدينة الرياض، والفرصة مهيأة -بمشيئة الله- لهطول المزيد من الأمطار. ونبه "أمن الطرق " مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة على بعض الطرق بالمنطقة التى تتساقط عليها الأمطار.

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