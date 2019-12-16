شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات جديدة على برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" والان نبدء بالتفاصيل

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن 54,754 موظفة سعودية استفدنَ حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، الهادف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص ودعم استقرارها الوظيفي.

وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتضمنت: تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتاً بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقاً بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط : http://wusool.sa.