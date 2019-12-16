شكرا لقرائتكم 57 زلزالاً على مستوى العالم خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-16 57 زلزالاً على مستوى العالم خلال 24 ساعة المعدل فوق الطبيعي متابعات الخليج 365 - الرياض نشر د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية. Advertisements وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الخريطة توضح 57 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر”. وختم د. عبدالله المسند بقوله “علماً أن المعدل فوق الطبيعي .. هذا والله أعلم”. شارك الخبر







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