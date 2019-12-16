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شكرا لقرائتكم الزعاق: اليوم أول أيام نجم المربعانية الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الزعاق: اليوم أول أيام نجم المربعانية الثاني
يشتد البرد على الشمالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال د.خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: “إن اليوم هو أول أيام نجم المربعانية الثاني المسمى بالقلب”.
وتابع الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مدته 13 يوما وهي داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير، فأمطاره لها نفس تأثير الوسم، وأجوائه معتدلة في أوله”.
وأضاف الزعاق: “خلاله يشتد البرد على الشمالية من السعودية، وتبدأ المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية باستقبال أولى موجات البرد الجاد”.
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