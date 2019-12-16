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حالة مطرية شتوية مؤثرة على #الشرقية و#الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية أن تستمر الحالة المطرية الشتوية المؤثرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
وأضاف المسند: “تشمل الحالة نطاق التأثير أيضاً على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية وعسير والباحة .. هذا والله أعلم”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق القصيم، تبوك وحائل كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.
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