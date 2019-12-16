شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-16 الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده متابعات الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. Advertisements وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار. شارك الخبر







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