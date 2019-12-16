إلزام المستثمرين السياحيين بالتسجيل في منصة الرصد السياحي

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على أن الاشتراك في المنصة الوطنية للرصد السياحي من قبل المستثمرين السياحيين، سيكون إلزاميًا بدءاً من الأربعاء المقبل.

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وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن من يخالف ذلك سيتم تغريمه بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو سحب الترخيص منه، أو كلاهما معًا.

وتسهم المنصة في اختصار الوقت للحصول على أي معلومة عن القطاع السياحي وقطاع الإيواء تحديدًا.