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إلزام المستثمرين السياحيين بالتسجيل في منصة الرصد السياحي
100 ألف ريال غرامة للمخالفين
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على أن الاشتراك في المنصة الوطنية للرصد السياحي من قبل المستثمرين السياحيين، سيكون إلزاميًا بدءاً من الأربعاء المقبل.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن من يخالف ذلك سيتم تغريمه بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو سحب الترخيص منه، أو كلاهما معًا.
وتسهم المنصة في اختصار الوقت للحصول على أي معلومة عن القطاع السياحي وقطاع الإيواء تحديدًا.
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