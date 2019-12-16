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2019-12-16 إعلان أسماء المقبولين على #وظائف جامعة الإمام متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم الاثنين أسماء المقبولين بالوظائف الأكاديمية. وأوضحت جامعة الإمام أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الرابط التالي ( شارك الخبر







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