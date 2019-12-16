فيديو.. المغامسي يوضح حكم زواج المتعة

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أحكام بعض أنواع الزواج ومنها زواج المتعة موضحًا أنه كان مباحاً قبل نَسْخِه في السُنَّة النبوية.

Advertisements

وقال المغامسي، خلال برنامج الأبواب المتفرقة، هناك أنكحة يكاد يجمع العلماء على أنها لا تجوز وفاسدة، منها نكاح الشغار، حيث يأتي اثنان كل منهما يقول أزوجك موليتي يعني ابنتي أو أختي من لي أنا سلطان عليها وتزوجني موليتك، أزوجك أختي وتزوجني أختك فإذا كان هذا شرطاً فهذا النكاح فاسد.

وأضاف أن نكاح المحلل فاسِد، وهو يعني أن أي رجل يأتي لامرأة طُلقت طلاقاً بائناً بينونة كبرى فيريد أن ينكحها لا رغبة فيها وإنما يريد أن يحللها لمن طلقها أولاً.

وعن نكاح المتعة قال: كان جائزاً إلى عام الفتح وقيل إلى عام أوطاس وقيل إلى عام خيبر ولكن على مراحل، ونكاح المتعة يشترط فيه أن يكون الأجل محدداً بين الاثنين، يعني الرجل يتزوج المرأة لمدة شهر أو ثلاثة أيام أو سنة، فإذا انتهت المدة كانت سنة أو ثلاثة أيام أو شهراً انفسخ النكاح ولا يكون هناك طلاق معروف فليس له سلطان عليها وليس لها سلطان للمطالبة بحقها، هذا نكاح المتعة، وقد انتهى الأمر، وقد شرع بالسنة ونسخ بالسنة فهو مُحرَّم تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة.

شارك الخبر







