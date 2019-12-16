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صور.. الضباب يعانق ناطحات السحاب في #الرياض
توقعات بهطول أمطار بعدة مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثقت مجموعة من الصور ناطحات السحاب في الرياض، وهي تعانق الضباب، مُشكِّلةً منظراً خلاباً في سماء العاصمة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق القصيم، تبوك وحائل كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.
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