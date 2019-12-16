السعودية | هذا ما حصل بعد حادث شاحنة وقود على دائري الرياض

شهد الطريق الدائري الشمالي في الرياض، فجر اليوم، حالة استنفار من الجهات المختصة بعد وقوع حادث تصادم مروع بين ثلاث شاحنات، واحدة منها تحتوي على الوقود، مما اضطر فرق المرور المتواجدة لإغلاق الطريق لمدة تزيد عن الساعة، احترازاً من اشتعال الوقود المسكوب على الأرض.

خريطة غوغل لموقع الحادث

ونظراً لنشوب حالة زحام مروري الكبير، لم تستطع فرق الدفاع المدني الوصول إلى موقع الحادث إلا بعد مرور "ربع ساعة"، بفضل تنظيم رجال المرور والسائقين المتواجدين بالموقع، حيث كثفوا جهودهم في إفساح المسار الأيسر رغم امتلاء كافة المسارات بالسيارات، إلا أن جهودهم أسفرت أخيراً عن عبور مركبات الدفاع المدني، والتي بدورها قامت بتنفيذ مهامها بحكم الاختصاص لمثل هذه الحوادث.

وبحسب "العربية.نت"، التي وثقت الجهود الأمنية من موقع الحادث، فإن الحادث لم يشهد إصابات بشرية، إلا أن الشاحنة قد اعتلت الرصيف القاطع بين طريقي الدائري دون وصولها للطريق المعاكس، ومن المتوقع أن تصدر الجهات المعنية بياناً رسمياً خلال ساعات لتوضيح تفاصيل الحادث.