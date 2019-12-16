محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك؛ ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك؛ بهذه المناسبة. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك 16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 09:51 AM أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم Advertisements القيادة تهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده القيادة تهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك؛ ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك؛ بهذه المناسبة. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية ، القيادة تهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده ،

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