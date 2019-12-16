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أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم بداية نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم أول أيام نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب ومدته 13 يوماً، وهي داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير، فأمطاره لها نفس تأثير الوسم وأجواؤه معتدلة في أوله".
وأضاف: "خلاله يشتد البرد على الشمالية من #السعودية وتبدأ المنطقتان الوسطى والشرقية وأجزاءٌ من الغربية باستقبال أولى موجات البرد الجاد".حالة الطقس أمطار المربعانية
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 09:43 AM
قال: نجم مدته 13 يوماً ضمن حيز الوسم .. أمطاره لها نفس التأثير والاعتدال في مقدمته
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم بداية نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم أول أيام نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب ومدته 13 يوماً، وهي داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير، فأمطاره لها نفس تأثير الوسم وأجواؤه معتدلة في أوله".
وأضاف: "خلاله يشتد البرد على الشمالية من #السعودية وتبدأ المنطقتان الوسطى والشرقية وأجزاءٌ من الغربية باستقبال أولى موجات البرد الجاد".
، "أولى موجات البرد الجاد" تتهيّأ .. "الزعاق": اليوم يبدأ "القلب" .. "المربعانية" الثاني ،
المصدر : الخليج 365
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