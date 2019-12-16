، قافلة "رحلة السلامة" للنقل المدرسي تُنهي فعالياتها بأبها ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن محطاتها الخمس بعسير.. برامج ترفيهية وتوعوية

أنهت قافلة "رحلة السلامة" في النقل المدرسي، محطاتها الخمس للفصل الدراسي الحالي في منطقة عسير.

واحتضنت مدرسة "الشرف" بمدينة أبها، اليوم، برنامجًا تدريبيًّا لطلاب المرحلة الابتدائية قدّمته شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي، عن أهم إجراءات الأمن والسلامة عبر الوسائل التجريبية، ومن خلال برامج الترفيه التي حاكت وسائل السلامة قبل وأثناء وبعد الرحلة المدرسية.

دشن الفعالية مساعد مدير تعليم عسير عبدالرحمن عوضة، بحضور ممثلين لعدة جهات حكومية من أبرزها مرور عسير والدفاع المدني بالمنطقة، ومدير الأمن والسلامة بشركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي بالمنطقة الجنوبية؛ حيث اطلع الجميع على الأنشطة التوعوية والترفيهية للفعالية، التي اشتملت على ركن "حافلتنا المدرسية"، ومسرح تفاعلي لعرض مواد مرئية وأفلام كرتونية، إلى جانب أقسام الرسم والتلوين لأبرز التعليمات والإرشادات.

وتُعد شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي، الذراعَ التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي؛ حيث تقدم خدمـة النقـل المدرسي لـ1.2 مليون طالب وطالبة عبر 25 ألف حافلة ومركبة تنفذ 50 ألف رحلة يوميًّا، تغطي 18 ألف مدرسة، وتخدم 47 إدارة تعليم تتبعها 110 من مكاتب التعليم، وتقدم الشركة الخدمة لـ30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة عبر أكثر من 2000 حافلة ومركبة تنفذ 4 آلاف رحلة يوميًّا.

قافلة رحلة السلامة عسير