، سفير المملكة لدى البحرين: علاقات البلدين مثال يُحتذى به ،

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قدّم الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، وإلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ رئيس الوزراء، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في البلاد، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير والمسرات في ظل القيادة الحكيمة لمملكة البحرين.
وأكّد، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقات أخوية متينة ومتجذرة وممتدة يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير وتشهد تطوراً مستمراً على الأصعدة كافة بفضل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تعد مثالاً يُحتذى به في العلاقات بين الدول.
وأضاف أن انطلاق عمل المجلس التنسيقي السعودي البحريني يأتي في إطار العلاقات السعودية البحرينية المتميزة لتعكس النهج الرشيد والرؤية السديدة للقيادتين لترسيخ العلاقات وتوثيق الصلات وتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة
سفير المملكة لدى البحرين: علاقات البلدين مثال يُحتذى بهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-16
قدّم الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، وإلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ رئيس الوزراء، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في البلاد، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير والمسرات في ظل القيادة الحكيمة لمملكة البحرين.
وأكّد، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقات أخوية متينة ومتجذرة وممتدة يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير وتشهد تطوراً مستمراً على الأصعدة كافة بفضل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تعد مثالاً يُحتذى به في العلاقات بين الدول.
وأضاف أن انطلاق عمل المجلس التنسيقي السعودي البحريني يأتي في إطار العلاقات السعودية البحرينية المتميزة لتعكس النهج الرشيد والرؤية السديدة للقيادتين لترسيخ العلاقات وتوثيق الصلات وتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
08:57 AM
قال: ما يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير
قدّم الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، وإلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ رئيس الوزراء، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في البلاد، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير والمسرات في ظل القيادة الحكيمة لمملكة البحرين.
وأكّد، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقات أخوية متينة ومتجذرة وممتدة يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير وتشهد تطوراً مستمراً على الأصعدة كافة بفضل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تعد مثالاً يُحتذى به في العلاقات بين الدول.
وأضاف أن انطلاق عمل المجلس التنسيقي السعودي البحريني يأتي في إطار العلاقات السعودية البحرينية المتميزة لتعكس النهج الرشيد والرؤية السديدة للقيادتين لترسيخ العلاقات وتوثيق الصلات وتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
، سفير المملكة لدى البحرين: علاقات البلدين مثال يُحتذى به ،
المصدر : الخليج 365
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