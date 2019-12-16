، أمطار وجدل ومطالب .. "تعليم الشرقية": لم نعلّق الدراسة والأمر لقادة المدارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الباحص": التنسيق مع مدير المكتب حال تطلب الأمر أو مثّل خطورة للمنسوبين

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص؛ أنه لم يصدر من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أيّ توجيهٍ بالتعليق الشامل للدراسة، اليوم الإثنين، في مدارس المنطقة كافة؛ حيث تُرك الأمر في هذا لتقييم قائد وقائدة المدرسة بالتنسيق مع مدير المكتب في حدود القطاع الذي تتبع له المدرسة في حال تطلب الأمر التعليق في مدرسة ما، وذلك عند صعوبة حضور طلابها بسبب تجمُّع المياه داخل أو حول المدارس أو إغلاق الشوارع المؤدية إليها أو أيّ أضرارٍ أخرى قد تنجم -لا سمح الله- وتشكّل خطورة على الطلاب ومنسوبي المدرسة، على أن يتم الإشعار بالتعليق عن طريق المدارس نفسها.

وكانت بعض مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية وقادة المدارس قد أصدرت قراراً بتعليق الدراسة، اليوم الإثنين، بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة الشرقية؛ الأمر الذي طالب فيه كثيرٌ من منسوبي التعليم بأن يكون قرار التعليق من إدارة التعليم وليس قادة المدارس لمنع الارتجالية والتداخل.

هذا وأصدرت بعض مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية، الإثنين، قراراً بتعليق الدراسة؛ نظراً لاستمرار هطول الأمطار وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

ونوّهت مكاتب التعليم في رسالةٍ وجّهتها لقادة المدارس، بأن قرار تعليق الدراسة يشمل فقط الطلاب والطالبات دون الكادرين التعليمي والإداري، مشدّدة على أهمية وجودهم لاستكمال أعمال الاستعدادات للاختبارات النهائية.

وفوّضت إدارة تعليم المنطقة الشرقية قائدي وقائدات المدارس لتعليق الدراسة من عدمه وذلك من جرّاء الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة الشرقية التي امتدت الى صباح اليوم .

وأوضحت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، في رسالة، حصلت "الخليج 365" على نسخة منها، أنه بناءً على ما يُنشر من تقارير حول التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، ولاستمرار هطول الأمطار خلال حتى اليوم الإثنين، حسب توقعات الأرصاد المحلية، ولاحتمال تجمُّع مياه الأمطار داخل وحول بعض المدارس وفي الطرق المؤدية إليها حسب اختلاف الحالة المطرية من مكان إلى آخر، ولما قد يسبّبه ذلك من خطر على منسوبي تلك المدارس من طلاب وطالبات وموظفين وموظفات، عليه، فقد تقرّر اتخاذ اللازم والتنسيق مع قادة وقائدات تلك المدارس حيال تعليق الدراسة فيها اليوم ؛ إن تطلب الأمر ذلك، على أن يتم الإشعار بالتعليق عن طريق المدارس نفسها، والمتابعة والإفادة بما يتم.

هذا وقد أعاد قرار وزارة التعليم سحب صلاحية تعليق الدراسة من الإدارات التعليمية حالة الجدل المرتبطة بهذه القضية التي تسبّب حالة من الارتباك للطلاب وأولياء الأمور في معظم الحالات.

وأسندت وزارة التعليم قرار تعليق الدراسة إلى لجنة مركزية بالوزارة، يرأسها نائب الوزير، بالتنسيق مع إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني، حالة من الجدل ما بين مؤيدين ورافضين.أمطار تعليم الشرقية الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية