، "الحصيني": 24 ساعة ماطرة في العاصمة .. برد وهذه المناطق بالنطاق ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أمطاراً متفاوتة تستمر خلال الـ 24 ساعة المقبلة على الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحالة متوقع استمرارها بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء -إن شاء الله -على معظم منطقة الرياض ومحافظاتها، بما فيها العاصمة الرياض، وعلى أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية والجوف والشرقية ودول الخليج.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، وحائل، كذلك على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، كما يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.حالة الطقس أمطار الأرصاد
"الحصيني": 24 ساعة ماطرة في العاصمة .. برد وهذه المناطق بالنطاقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-16
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أمطاراً متفاوتة تستمر خلال الـ 24 ساعة المقبلة على الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحالة متوقع استمرارها بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء -إن شاء الله -على معظم منطقة الرياض ومحافظاتها، بما فيها العاصمة الرياض، وعلى أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية والجوف والشرقية ودول الخليج.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، وحائل، كذلك على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، كما يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
08:50 AM
فيما توقعت هيئة الأرصاد استمرار الهطولات الرعدية المصحوبة بالرياح
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أمطاراً متفاوتة تستمر خلال الـ 24 ساعة المقبلة على الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحالة متوقع استمرارها بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء -إن شاء الله -على معظم منطقة الرياض ومحافظاتها، بما فيها العاصمة الرياض، وعلى أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية والجوف والشرقية ودول الخليج.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، وحائل، كذلك على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، كما يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.
، "الحصيني": 24 ساعة ماطرة في العاصمة .. برد وهذه المناطق بالنطاق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحصيني": 24 ساعة ماطرة في العاصمة .. برد وهذه المناطق بالنطاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.