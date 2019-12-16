شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تلزم منسوبيها بالحصول على موافقة رسمية لحضور أي فعاليات خارج الوزارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألزمت وزارة التعليم منسوبيها بالحصول على موافقة رسمية لحضور أي ورش عمل أو اجتماعات خارج الوزارة سواء وقت الدوام الرسمي أو خارجه .

ووفقاً لتعميم الوزارة ، فقد وجه وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل بعدم مشاركة منسوبي الوزارة في أعمال اللجان والإجتماعات والورش خارج الوزارة إلا بموافقة رسمية .

وينطبق التعميم على عدم حضور فعاليات هيئة تقويم التعليم و جميع الجهات الحكومية الأخرى إلا بموافقة ، وبناءً عليه أرسلت إدارة الإشراف التربوي طلب رسمي لوكيل الوزارة يتضمن أسماء المنسوبين الراغبين في حضور بعض الفعاليات .