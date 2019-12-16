شكرا لمتابعة خبر عن الملك فيصل وملك البحرين خلال الاتفاق على إقامة جسر بين البلدين قبل 46 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة تاريخية، جمعت الملك فيصل -رحمه الله- بملك البحرين السابق الشيخ عيسى سلمان آل خليفة قبل 46 عامًا. ووثقت الصورة لقاء الملك فيصل بالشيخ عيسى للاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة إقامة جسر بين البحرين والسعودية -جسر الملك فهد-. Advertisements يذكر أن جسر الملك فهد افتتح رسمياً في 25 نوفمبر 1986م، وأسـهم في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين.

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