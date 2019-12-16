شكرا لمتابعة خبر عن «ساعد الأهلية» في عامها الرابع تدخل موسوعة غينيس لأكبر شعار بالعالم عن التصلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشنت جمعية ساعد الأهلية للتصلب العصبي المتعدد وشركة الحكمة الدوائية ، أكبر شعار توعوي بالعالم للتصلب العصبي المتعدد وهو عبارة عن شريط من البوليستر بطول ٢٥٠،١ متر مربع سجلته جمعية ساعد بعامها الرابع ، لتدخل موسوعة غينيس برقم قياسي جديد لأكبر شعار بالعالم للتصلب العصبي المتعدد تزامناً مع فعالياتها الطبية والتثقيفية تحت شعار ” أنت تقدر “، بحضور عدد من الأطباء والممارسين الصحيين من جميع التخصصات وعدد من المرضى وذويهم.

وأوضح نائب رئيس جمعية ساعد الأهلية د/ ابراهيم عبدالعزيز الزعاقي أنه في هذا التاريخ حققت الجمعية إنجازاً كبيراً بدخولها موسعة غينيس وقبل انتهاء الدورة الأولى لمجلس إدارة الجمعية ، مشيراً إلى إقامة مجموعات الدعم والملتقيات الطبية، وبرامج تدريب الممارسين الصحيين حول مرض التصلب العصبي المتعدد، والإجراءات المتخذة، وشراكاتها المتنوعة مع التعليم والصحة لتوعية والتثقيف عن مرض التصلب العصبي المتعدد، وبمشاركة من اطباء التخصص الدقيق بالتصلب اللويحي والخبرات الطبية الكبيرة بالتصلب في مجال التثقيف الصحي الخيري الذي هو من اهم أهداف الجمعية ومن أحد أدوارها الرئيسية، مؤكداً أن هذا الحدث والرقم القياسي الجديد يضاف إلى إنجازات الوطن في مجال التثقيف الصحي الخيري ويتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

Advertisements