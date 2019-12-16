اقتصادي / استقرار مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

أغلقت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجلسة الصباحية شبه مستقرة اليوم.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي 58ر4 نقطة، أو 02ر0% ، إلى 52ر24018 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

و ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 79ر0 نقطة، أو 05ر0% ، ليصل إلى 77ر1740 نقطة.

// انتهى //

07:28ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.