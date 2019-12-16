شكرا لمتابعة خبر عن قرار بإلزام التسجيل بمنصة الرصد السياحي..و100 ألف غرامة للمخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على أن الاشتراك في المنصة الوطنية للرصد السياحي من قبل المستثمرين السياحيين، سيكون إلزاميًا بدءا من الأربعاء المقبل.

وأوضحت الهيئة أن من يخالف ذلك سيتم تغريمه بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو سحب الترخيص منه ،أو كلاهما معًا.

وتسهم المنصة في اختصار الوقت للحصول على أي معلومة عن القطاع السياحي وقطاع الإيواء تحديدًا.